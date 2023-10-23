6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın Felaketi"nin üzerinden aylar geçti. Depremin ardından Türkiye'ye yardım eden ülkeler merak ediliyor. Bu ülkeler arasında Filistin'de yer alıyor. Peki, Depremde Filistin yardım etti mi? 6 Şubat depreminde Filistin Türkiye'ye yardım gönderdi mi?

Filistin depremde yardım etti mi? 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın Felaketi"nin üzerinden aylar geçti. Depremin ardından Türkiye'ye yardım eden ülkeler merak ediliyor. Bu ülkeler arasında Filistin'de yer alıyor. Peki, Depremde Filistin yardım etti mi? 6 Şubat depreminde Filistin Türkiye'ye yardım gönderdi mi? Detaylar!

DEPREMDE FİLİSTİN'DEN TÜRKİYE'YE YARDIM

Filistin 6 Şubat'ta deprem felaketinin yaşanmasının ardından Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Depremin ardından Filistin Acil Müdahale ve Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlere yardım için Türkiye ve Suriye'ye ulaşacak şekilde 73 kişilik bir heyetle yola çıkmıştı.

Ekibin kara yoluyla Ürdün'e vardıktan sonra Suriye ve Türkiye'ye gidecek şekilde iki takıma ayrılacağı ve vardıkları ülkede yerel makamlarla koordinasyon halinde çalışacağı aktarılmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi İmad Zuheyri, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye gidecek ekiplerde "arama-kurtarmada yetkin sivil savunma personeli, Sağlık Bakanlığından travma ve acil sağlık hizmetlerinde uzman sağlık personeli, barınma ve travma sonrası psikolojik destek için kişiler yer aldığını" aktardı.

Sivil savunma ekibinin sorumlusu Raid Kazmur da daha önce dünya genelinde 30 ayrı arama-kurtarma çalışmasına katıldığını belirterek "Filistin halkı adına bu zor zamanda depremzedelerin yardımına koşmaktan gurur duyduğunu" dile getirdi.