Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler ile birlikte Depremde en güvenli yer neresi? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 10 İlde yıkıma neden olan depremin ardından hangi bölgelerin güvenli olduğu araştırılmakta. Peki, Depremde en güvenli yer neresi? Türkiye'de deprem anında en güvenli olan yerler nerede?

Depremde en güvenli yer neresi? Sorusu meydana gelen depremlerin ardından internet üzerindeki merak konusu olan konular arasında yer aldı. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Peki, Depremde en güvenli yer neresi? Türkiye'de deprem anında en güvenli olan yerler nerede?

DEPREMDE EN GÜVENLİ YER NERESİ?

Türkiye Deprem Haritasında yer almakta olan bilgilere göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman illeri yer almaktadır. Bu illerde deprem riski diğer illere göre daha azdır fakat, yüzde yüz olarak güvenli olduğunu söylemek mümkün değildir.

CAN KAYBI 6 BİNİ AŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her bir vatandaşın kaybının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Oktay, bunun acısını yürekten hissettiklerini söyledi. Depremde şu ana kadar 5 bin 894 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Oktay, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, 34 bin 810 yaralının bulunduğunu, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.