Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken vatandaşlar ise deprem hakkında araştırmalara devam ediyor. En çok merak edilenler arasında ise depremde derinlik önemli mi? Depremde derinlik mi, şiddet mi daha önemli? soruları yer alıyor.

6 Şubat gecesi ülkemizde meydana gelen büyük depremin ardından büyük yıkım yaşandı. 10 şehirde hissedilen ve büyük zarar veren depremin ardından vatandaşlar endişeyle deprem hakkında bilgileri araştırdı. Merak edilenler arasında ise depremde derinlik önemli mi? Depremde derinlik mi, şiddet mi daha önemli? soruları yer aldı.

DEPREMDE DERİNLİK ÖNEMLİ Mİ?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir.

Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvveti üzerinde etkilidir, bu sebepten yeryüzüne yakın noktalarda gerçekleşen depremler daha çok hasara neden olmaktadır.