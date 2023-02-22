Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ortak açılama ile Depremde depremzedelerin kredi kartı borcu ne olacak? Sorusu yanıtlandı. Peki, Depremde depremzedelerin kredi kartı borcu ne olacak? Depremzedelerin kredi kartı borcu ödenmezse kapatılacak mı?

Depremde depremzedelerin kredi kartı borcu ne olacak? Sorusu da depremin gerçekleşmesinin ardından birçok vatandaş tarafından merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların borçlarına esneklik tanımak amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Peki, Depremde depremzedelerin kredi kartı borcu ne olacak? Depremzedelerin kredi kartı borcu ödenmezse kapatılacak mı?

DEPREMDE DEPREMZEDELERİN KREDİ KARTI BORCU NE OLACAK?

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin hususlar bankaların inisiyatifine bırakılırken, kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlanacak.