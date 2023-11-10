Depremde çöken Emlak Kent Konutları'nın müteahhidi tutuklandı

Hatay'da depremde çöken Emlak Kent Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Hatay'da depremde çöken, 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Kent Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat (72), sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Antakya'daki Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi Antakya Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS üzerinden sorgulanan Özat, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.