Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde vefat ve yaralı sayısı her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Depremde can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremlerinde kaç kişi vefat etti?

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Depremde can kaybı ve yaralı sayısının kaç olduğu merak edildi. Peki, Depremde can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremlerinde kaç kişi vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'ı ziyaret etti. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 43'e yükseldi." ifadelerini kullandı. Yaralı sayısı ise 80 bin 97 oldu.

CAN KAYBI 21 BİNİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir. Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız yaralanmıştır."

OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRALIK DESTEK VERİLECEK

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.