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Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? Son dakika güncel can kaybı sayısı! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? Merak edilmektedir. Bu nedenle resmi olarak açıklanan rakamlar, birçok vatandaş tarafından merak konusu oluyor ve Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? ile aratılıyor. Peki, Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? Son dakika güncel can kaybı sayısı! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

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Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? Sorusu, enkazdan çıkarılan vatandaşların durumunu merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Depremzedeler için oldukça büyük önem taşımakta olan 72 saatin tamamlanması ile Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? Sorusu artık birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? Son dakika güncel can kaybı sayısı! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

DEPREMDE CAN KAYBI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından yapılan resmi ve son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi. Buna göre şu anlık bilinen can kaybı sayısı 7.108 olarak bildirilmektedir. Bu rakam ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? Son dakika güncel can kaybı sayısı! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

TÜM BİRİMLERDEN 60 BİN 218 KİŞİ SAHADA

Dün gece sürece ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktardı. Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı. Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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