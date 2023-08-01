Depremde çadır satan Kerem Kınık 'İyilik ve merhamet elçisi' oldu

Kahramanmaraş depremlerinde çadır sattığı ortaya çıkan ve Kızılay Başkanlığı'ndan istifa eden Kerem Kınık'a, Kızılay Yönetim Kurulu tarafından "İyilik ve Merhamet Elçisi" unvanı verildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından depremzedelere ulaştırması gereken çadırları sattığı için "çadır tüccarı" olarak anılan ve imza attığı skandalın ardından istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a yeni bir unvan verildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay Yönetim Kurulu toplantısında, Kızılay'ı holdingleştirip huzur hakkı aldığı için yıllarca eleştirilen ve 12 Mayıs tarihinde istifa etmek zorunda kalan Kerem Kınık ile ilgili bir teklif görüşüldü. Toplantıda, "Gönüllülük esasına göre çalışmak üzere, Kerem Kınık'a 'İyilik ve Merhamet Elçisi' sıfatı verilerek yürüteceği ulusal ve uluslararası faaliyetler kapsamında oluşacak tüm masrafların ilgili yapı bütçelerinden karşılanmasına" maddesi kabul edildi.

Ayrıca bir de "İyilik ve Merhamet Elçisi sıfatının kazandırılması akabinde gerekli iletişim ve tanıtım çalışmalarının Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü'nce yapılmasına" karar verildi.

Yani bu kararlar ile Kerem Kınık ulusal ve uluslararası toplantılarda Kızılay'ı 'İyilik ve Merhamet Elçisi' sıfatı ile temsil edecek. Hatta iletişim ve tanıtım çalışmaları da yine Kızılay personeli tarafından yapılıp Kızılay bütçesinden karşılanacak. Konuya ilişkin BirGün'ün ulaştığı Kızılay yetkilileri ise bir açıklama yapmadı.