Deprem yönetmeliği nedir? Son deprem yönetmeliği ne zaman yürüklüğe girdi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'fay yasasını gündeme getirmişti vatandaşlar tarafında merak konusu olan fay yasasının ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Deprem yönetmeliği nedir? son deprem yönetmeliği ne zaman yürülüğe girdi? Fay yasası nedir? Fay yasası çıktı mı? Fay hatları hangi ilerden geçiyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydan gelen 7,7 şiddetindeki, deprem ağır hasara neden olmuştu. Depremin ardından fay yasası çalışmaları gündeme gelmişti konuyla ilgili açıklama Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurumdan geldi. Peki, Deprem yönetmeliği nedir? son deprem yönetmeliği ne zaman yürülüğe girdi? Fay yasası nedir? Fay yasası çıktı mı? Fay hatları hangi ilerden geçiyor? Detaylar haberimizde...

DEPREM YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Deprem Yönetmeliği, Türkiye Deprem Bölgeleri haritasıyla belirlenmiş tehlike bölgelerinde yapılacak bina türü yapıların, depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için gereken hesap esasları ile yapım kurallarını, binaların önem derecesi ve yerel zemin koşullarını da dikkate alarak belirleyen yönetmeliktir.

SON DEPREM YÖNETMELİĞİ NE ZAMAN YÜRLÜĞE GİRDİ?

Hazırlanan bu yönetmeliklerde, yapının bulunduğu deprem bölgesi ve zemin özellikleri dikkate alınarak yapıların, depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli olan minimum koşullar verilmektedir. Yönetmelik Hazırlama Komisyonu ve 110 kişilik alt çalışma grubu üyeleriyle birlikte 8 Çalıştay sonucunda Deprem Yönetmeliği güncellenmiş olup 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak,1 Ocak 2019 tarihinde de yürülüğe girmiştir.

FAY YASASI NEDİR?

Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen 'Fay Yasası' ile fay hatları üzerinde gerçekleşen yapılaşmaların önüne geçilmesi, mevcutta var olanların ise kentsel dönüşümle yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor.

FAY HATLARI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Fay hatlarının geçtiği 19 il ise Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl olarak öne çıkıyor.