Deprem yardımları ile kaç ev yapılır? 115 milyar ile kaç ev yapılır?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen bağış gecesinde ise 115 milyar lira toplandı. Peki, Deprem yardımları ile kaç ev yapılır? Deprem yardımları yeterli mi?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde ağır hasar oluştu. Depremden dolayı binlerce can kaybı yaşandı. Depremden etkilenen 10 ilin yeniden ayağa kaldırılması için Türkiye tek yürek oldu.Peki, Deprem yardımları ile kaç ev yapılır? Deprem yardımları yeterli mi?

DEPREM YARDIMLARI İLE NE KADAR EV YAPILIR?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen bağış gecesinde ise 115 milyar lira toplandı. Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Koman, bu para ile 100 metrekarelik 170 bin daire yapılabileceğini söyledi. Koman, "Deprem yaşanan illerde toplam 60 bin yıkılan ve ağır hasarlı yapı olduğunu biliyoruz. Kaybedilen binaların bu durumda yaklaşık yüzde 30'unu bu bağışlarla karşılayabiliriz." dedi.

"BİR KAMPANYA DA İSTANBUL İÇİN YAPILMALI"

Ancak sadece deprem sonrasında değil öncesinde de önlem almak gerekiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Koman, beklenen İstanbul depremi öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Koman, İstanbul'daki 1999 yılı öncesi tüm binalarda güçlendirme çalışmaları için kampanya başlatılması gerektiğinin altını çizdi. Koman, "İstanbul için konuşursak 1999 yılı öncesi tüm binalarda güçlendirme kampanyası başlatılması gerekiyor. Güçlendirilmiş yapı ülkemizde pek tercih edilmiyor fakat yeni yapılmış bir bina kadar dayanıklı olabilir ve maliyeti daha az olur. Bu yaşanan depremde yeni binaların bile yıkıldığını gördük. İstediğim bir kampanyada İstanbul için yapılsın ve şehrimizi depreme hazırlayalım" dedi.