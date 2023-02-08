Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde etkisini hissettirmekte olan depremin ardından Deprem yardımı nasıl yapılır? Merak ediliyor. Türkiye'nin birçok farklı ilinden yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar Deprem yardımı nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Deprem yardımı nasıl yapılır? Bağış, ihtiyaç malzemesi nasıl gönderilir? SMS – IBAN ile bağış nasıl yapılır?

Deprem yardımı nasıl yapılır? Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer almakla beraber internet üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bağış, ihtiyaç malzemesi nasıl gönderilir? Araştırmaları sürüyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Peki, Deprem yardımı nasıl yapılır? Bağış, ihtiyaç malzemesi nasıl gönderilir? SMS – IBAN ile bağış nasıl yapılır?

DEPREM YARDIMI NASIL YAPILIR?

Tüm Türkiye depremzedelere yardım yapmak için araştırma yaparken AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan konu hakkında bir açıklama geldi. Tatar, " Özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşların AFAD'ın web sayfasında bulunan Twitter hesabından da yayınladığımız farklı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var. İfadelerini kullandı.

AFAD IBAN İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

AFAD tarafından paylaşılmakta olan resmi hesaplar aşağıda yer almaktadır. Bu hesap bilgileri ile depremzedelere maddi yardım sağlayabilirsiniz.

SMS İLE DEPREM BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Çok sayıda kentte yaşanan doğal afet ve depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım etmek isteyen vatandaşlar için yardımların AFAD koordinesinden yapılacağı bildirildi. SMS ile yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar DEPREM" ya da "AFET" yazarak 1866'ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağış yapabilecekler.