Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından afet bölgesine hem yardım malzemeleri, acil durum ekipmanları geliyor. Farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri de her enkazın başında fedakarca çalışıyor. Peki, Deprem yardımı malzemeleri vergiden muaf mı? Yardım malzemeleri ve ekipmanlardan gümrük vergisi alınıyor mu, muaf mı?

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Deprem yardımı malzemeleri vergiden muaf mı? Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından afet bölgesine hem yardım malzemeleri, acil durum ekipmanları geliyor. Farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri de her enkazın başında fedakarca çalışıyor. Peki, Deprem yardımı malzemeleri vergiden muaf mı? Yardım malzemeleri ve ekipmanlardan gümrük vergisi alınıyor mu, muaf mı? Detaylar...

DEPREM YARDIM MALZEMELERİNDEN VERGİ ALINIYOR MU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışından deprem bölgesine gönderilen yardım malzemeleri ve iş makinelerinin gümrük vergisinden muaf tutulmasını istedi. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur." ifadelerini kullandı.

"BEKLEME GÜNLERİNİ KALDIRIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen yardım malzemelerinin gümrük vergilerinin kaldırılması çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız." dedi.

"GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun, paylaşımına yanıt verdi. Muş, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.