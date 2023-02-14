Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler için ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Deprem ortak yayının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Deprem Yardım yayını ne zaman? Türkiye Tek Yardım gecesi saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Televizyon Yayıncıları Derneği de depremden etkilenen illerimiz için yardım gecesi düzenleyecek. Türkiye Tek Yürek yardım gecesinin saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Deprem Yardım yayını ne zaman? Türkiye Tek Yardım gecesi saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

DEPREM YARDIM YAYINI NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" denildi. Yapılan çağrıya STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7'den olumlu yanıt geldi. Kanalların katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.