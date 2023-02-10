Deprem yardım turnuvası (Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor) turnuvası ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Osmaniye, Osmaniye, Kilis, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. TÜm takımlar ise destek organizasyonuna ortak geçti. Peki, Deprem yardım turnuvasıGalatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor turnuvası en zaman yapılacak?

Dursun Özbek, "Herkesin ilgisi çok büyük ve herkes çaba sarf ediyor bölgeye yardım götürmek ve destek vermek için. Nicolo Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için 'Bir hazırlık maçı yapabilir miyiz?' dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde burada da yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Özbek, "Kulüpler olarak bu manada etkinliklerimiz olacak. Hatta bir turnuva düşünülüyor. Özelikle maçların mart başına kadar ertelenmesinden dolayı, hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım, destek kampanyası oluşturacak böyle bir turnuva üzerinde bir görüş var. Federasyon hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde lanse ederler." diye konuştu.