Dün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından Deprem yapay olabilir mi? Deprem ABD gemisi yüzünden mi oldu? Depremi Amerikan gemisi mi yaptı? sorularını gündeme taşıdı.

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Deprem gemi yüzünden mi oldu? Dün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından Deprem yapay olabilir mi? Deprem ABD gemisi yüzünden mi oldu? Depremi Amerikan gemisi mi yaptı? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

DEPREM YAPAY OLABİLİR Mİ?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken sosyal medyada depremi, 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara katıldığı canlı yayında yanıt veren Prof. Celal Şengör, "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüz binlerce atom bombası lazım." dedi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ İLE İLGİLİ İDDİALAR SES GETİRDİ

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada kırılan fay hattını geçtiğimiz günlerde 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara yanıt Prof. Celal Şengör'den geldi.

"GÜLDÜRMESİNLER"

Dün akşam HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Şengör, bahsi geçen iddia için "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüz binlerce atom bombası lazım" ifadelerini kullandı.