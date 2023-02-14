Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Vatandaşların yüreklerini yakan büyük depremin ardından Deprem vergisi nedir? Deprem vergisi ne kadar toplandı? sorularına yanıt arandı. Detaylar haberimizde.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 643'e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Büyük yıkımın ardından Deprem vergisi nedir? Deprem vergisi ne kadar toplandı? soruları aratıldı.

DEPREM VERGİSİ NEDİR?

Özel İletişim Vergisi ya da yaygın adıyla deprem vergisi, 17.000'den fazla kişinin öldüğü yıkıcı 1999 Gölcük depreminden sonra Türkiye hükûmeti tarafından alınmaya başlanan vergidir. Başlangıçta geçici olarak getirilen bu vergi, depreme bağlı hasarın önlenmesini amaçlayan kalıcı hale geldi. Hükûmet, bu vergiden yaklaşık 85 milyar TL topladı Deprem vergisi Kasım 1999'da Bülent Ecevit hükûmeti tarafından kablo TV, mobil aramalar ve mesajlaşmaya uygulanmaya başlandı. 4481 sayılı yasayla gelir, taşıt, emlak, özel haberleşme ve özel işlemler üzerinden de alınmaya başlandı. 2003'te vergi uygulamalarının çoğu kaldırıldı ancak Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi. Bu vergi özel haberleşme için %7.5 iken 2021'de kararname ile %10'a yükseltildi.

Vergilerle birlikte telekomünikasyon ve binalar depreme dayanıklı hale getirilecekti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet yönetimi için 25 ilde lojistik merkezler kurdu. Daha sonra 65 ilde afet sonrası kullanılacak mallar için ilave lojistik merkezler kuruldu. 2012 yılında hükümet, binaları depreme dayanıklı hale getirmek için güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir plan duyurdu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), vergiyle milyonlarca evin depreme dayanıklı hale getirilebileceğini, ancak hükümetin parayı inşaat projelerini finanse etmek için kullandığını iddia etti. 2011 yılında Adalet Bakanı Mehmet Şimşek, vergi parasının çeşitli ulaşım ve tarım projeleri için kullanıldığını söyledi.