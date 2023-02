Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9. güne girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Peki, Deprem vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç ölü, kaç yaralı var? Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Depremlerin ardından ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 35 bin 418'e, yaralı sayısının 105 bin 505'e yükseldiğini belirtti.

"GÜN BİR VE BERABER OLMA ZAMANIDIR"

Bu tür yalanlarla sosyal medyada yalanlar öbür taraftan bakıyorsunuz kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla SPK'nın önünde gösteri yapıyor. Bu milletin paralarının SPK'da veya farklı yerlerde yok edildiğinden bahsediyor. Gün bir ve beraber olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa, hayat boyu zaten bu tür belgelerle konuşmadın. Hayatın hep yalanlarla hareket ettin. Bu arada yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin mumun çoktan yandı ve hala yanmaya devam ediyor. Milletlerin ve devletlerin asırlar boyunca karşılaşabilecekleri ender felaketlerinden birini yaşarken birliğe, berabere, dayanışmaya, vicdana ihtiyacımız olan dönemden geçiyoruz. Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına itibar etmeden insanlarımıza aydınlık gelecek kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanlarımızın acılarını paylaştığı ortamda siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranlarını görmekten üzüntü duyuyorum. Çalışmaları değersizleştirmek için iftiraya, her türlü çirkefliğe sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdinde iken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürüten faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız.