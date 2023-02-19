Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Deprem vefat sayısı kaç oldu? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Sürekli değişmekte olan vefat sayısı nedeniyle vatandaşlar güncel bilgi almak için Deprem vefat sayısı kaç oldu? Sorusunu araştırmakta. Peki, Deprem vefat sayısı kaç oldu? 19 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

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Deprem vefat sayısı kaç oldu? Sorusu, deprem hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Deprem vefat sayısı kaç oldu? 19 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

DEPREM VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Depremde şu ana kadar 35 bin 418 kişi hayatını kaybederken, 105 bin 505 kişi de yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 oldu. Depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzede tahliye edildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.