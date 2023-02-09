DEPREM VEFAT SAYISI GÜNCEL: Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi vefat etti?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ile birlikte deprem vefat sayısı güncel olarak araştırılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. İşte DEPREM VEFAT SAYISI GÜNCEL: Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi vefat etti?

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Deprem vefat sayısı güncel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Bununla birlikte merak edilmekte olan deprem vefat sayısı güncel olarak kaç oldu? Ve Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Soruları da yanıt buldu. İşte DEPREM VEFAT SAYISI GÜNCEL: Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi vefat etti?

DEPREM VEFAT SAYISI GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 351'e yükseldiğini açıkladı. Oktay, "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 63 bin 794 kişi yaralanmıştır. Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin hepsi ulaşıma açıktır. Dün itibarıyla tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebilmektedir. Yaklaşık 110 bin kilometre bir alanı etkileyen ve çok büyük bir yıkıcı etkisi olan bu depremler sonucunda 10 ilimizde çok geniş bir alanda can kaybına ve yaralanmalara neden olmuş, çok sayıda bina hasar görmüştür. Ülke genelinden deprem bölgesine 1245 ambulans, 245 UMKE timi ve 5 uçak ambulans ile toplam 6572 sağlık personeli sahada hizmet vermektedir. Ayrıca 920 vinç, 421'i ekskavatör olmak üzere sahada 10 bin 363 iş makinesi görev yapmaktadır." Dedi.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Fuat Oktay tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 351 olduğu aktarıldı. İlerleyen zamanlarda bu sayı farklılık gösterebilmektedir. Yapılan açıklamalar ile birlikte haberimiz güncellenmeye devam edecektir.