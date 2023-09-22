Deprem ve seçimler Mardin turizmini etkiledi

Mardin, yaz döneminde turizmde beklentilerin altında kalınca umudunu kış sezonuna bıraktı

2 milyon turist beklentisi olan Mardin, 700 binde kaldı

MARDİN - Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Mardin, deprem ve seçimlerden ötürü yaz döneminde turizmden beklediğini alamayınca umudunu kışa bıraktı.

Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Mardin, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistti ağırlıyor. Turizm İşletmeleri Başkanı Aslan Paşaoğlu, yaz döneminde beklentilerin altında kaldıklarını, kış sezonundan ümitli olduklarını ifade ederek dernek olarak tüm üyeleriyle güzel çalışmalar için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Deprem ve seçimlerden dolayı turistlerde azalma olduğunu değerlendiren Paşaoğlu, "İkinci sezon için umutluyuz, inşallah dengeleyecek. Beklentimiz 2 milyon civarıydı ancak 700 bin kişi geldi ilk sezon. Bu rakam çok küçümsenecek bir rakam değil ama sonbahar sezonumuzda 2 milyonu tamamlayacağız. Bazı aksaklıklar oluştu onların da çözümüyle ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Konaklama ve ağırlamayla ilgili tüm işletmelerin hazır olduğunu aktaran Paşaoğlu, "Eylül ve ekim ayı için umutluyuz kasımda da etkinliklerimiz var. Uluslararası Bulgur festivali gerçekleştireceğiz. Ondan sonra uçurtma festivalimiz, uluslararası keselim şahmeran buluşmaları ve uluslararası şamdan sanat buluşmalarını gerçekleştireceğiz. Yurt dışından da yaklaşık 60'a yakın aktivist ve ressam gelecek. Tüm halkımızı Mardin'e bekliyoruz" diye konuştu.