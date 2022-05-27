Oğuz Gündoğdu öldü mü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hasta mıydı? Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğuz Gündoğdu öldü mü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hasta mıydı? Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Oğuz Gündoğdu öldü mü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hasta mıydı? Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu hasta mıydı? Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu öldü mü?

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu öldü mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Oğuz Gündoğdu hasta mıydı? Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Ünlü deprem bilimci, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem

Oğuz Gündoğdu, Gündem, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title