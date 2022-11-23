AFAD tarafından Türkiye genelinde deprem toplanma alanları belirlenerek e-Devlet'te yayınlandı. Olası bir afet durumunda devlet ve özel kurumların çadır, erzak, giysi gibi yardımları, AFAD'ın her mahalle için belirlediği acil toplanma alanlarında yapılıyor. Peki, Deprem toplanma alanı sorgulama! Deprem toplanma alanları nerede?

Deprem fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde, afet acil toplanma alanları önem arz ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde vatandaşların deprem anında ve sonrasında ne yapacağını konusunda hâlâ bilgi eksikliği bulunuyor. Türkiye genelinde devlet tarafından belirlenen deprem toplanma alanlarını e-Devlet'ten öğrenmek mümkün. Peki, Deprem toplanma alanı sorgulama! Deprem toplanma alanları nerede? İşte detaylar haberimizde...

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE, NASIL ÖĞRENİLİR?

Mahallenizdeki en yakın acil toplanma alanını, e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama internet adresinden sorgulayabilirsiniz. e-Devlet'e TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' yazdıktan sonra çıkan aynı adlı başlığa tıklayarak ikamet ettiğiniz bölgedeki deprem toplanma alanını tespit edebilirsiniz.

Olası bir afetin ardından vatandaşlara yapılacak yardımlar, devlet tarafından belirlenen bu toplanma alanlarında yapılacak. Bu nedenle bulunduğunuz konumdaki en yakın acil toplanma alanını öğrenmeniz ve afet durumunda buraya sığınmanız önemli.

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA SAYFASI