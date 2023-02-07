Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Peki, Deprem tehlikesi geçti mi? Depremler devam edecek mi?

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 480 yıldır suskun, kırılmayan bir hat olan Doğu Anadolu fay hattında meydana geldiğini bildirdi. Peki, Deprem tehlikesi geçti mi? Depremler devam edecek mi?

DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Doç. Dr. Özmen, "O günden bugüne büyük bir deprem aktivitesi olmadığı için burası sismik boşluk olarak gösteriliyordu. Kahramanmaraş merkezli bu deprem, yaklaşık 480 yıldır suskun, kırılmayan bir fay hattı üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli bu deprem, 1900 yılından günümüze kadar Doğu Anadolu fayı üzerinde meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

Bu depremin ardından çok sayıda 6 ve üzerinde artçı deprem yaşandığını kaydeden Özmen, "Artçı şoklar olmaya devam edecek. Bölge halkının olası artçı şoklardan etkilenmemesi için kesinlikle hasarlı binalarına girmemeleri gerekiyor. Telefon hatlarını kullanarak meşgul etmemeleri ve araçlarla trafiğe çıkıp, yolları kapatmamaları da önem arz ediyor." uyarılarında bulundu.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, daha büyük bir deprem tehlikesi olup olmayacağına ilişkin de "7,4 büyüklüğünde depremin ardından daha büyük bir depremin olma olasılığı yok denecek kadar az." dedi.