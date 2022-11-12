12 Kasım günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı hakkında birçok konu merak ediliyor. Merak edilen konuların başında ise Deprem tatbikatı nasıl yapılır? Sorusu yer alıyor. Deprem tatbikatının nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, Deprem tatbikatı nasıl yapılır? Büyük deprem tatbikatı nedir, nasıl yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta?

Türkiye genelinde yapılacak deprem tatbikatının hatırlatmasını SMS yoluyla duyuran AFAD, "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı 'Çök-Kapan-Tutun' ülke tatbikatı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar tarafından 12 Kasım deprem tatbikatında neler yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Deprem tatbikatı nasıl yapılır? Büyük deprem tatbikatı nedir, nasıl yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta?

DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILIR?

Deprem tatbikatına ilişkin yöneltilen sorular doğrultusunda konuşan Süleyman Soylu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirterek şöyle devam etti: "Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl gene yapacağız ama 12 Kasım, saat 18.57'de bir tatbikatımız var, 'Çök, kapan ve tutun'. Çok basit bir tatbikat. Bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket, çökeceğiz bir sandalyenin ya da bir masanın yanına. Başımızı kapatıp depremin geçmesini bekleyeceğiz. Birinci hayat kurtaran harekettir. Bunun tatbikatını saat 18.57'de yapacağız. Radyolar, televizyonlar tatbikat anonsu geçecekler aynı anda. Otomatik olarak geçecek. Düğmeye basılacak ve sisteme otomatik atılacak tatbikat anonsu. HAY Sistemi üzerinden birkaç dakika tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak."

DEPREM TATBİKATINI NEDEN 18.57'DE YAPILIYOR?

1999 Düzce depremi 12 Kasım 1999'da saat 19.57'de gerçekleşmişti. Bu nedenle 12 Kasım deprem tatbikatı, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de yapılacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Şeklinde ifadeler yer aldı. Buna göre 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı, 18:57'de gerçekleştirilecek.

?? Tüm Türkiye

??? 12 Kasım 2022

?? 18.57



Ülkemizde ilk kez, tüm vatandaşlarımızın katılımıyla aynı gün, aynı saatte;



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yapıyoruz!



Hep birlikte;

Afetlere Hazır Türkiye! ???? pic.twitter.com/vW7zxhcQIw — AFAD (@AFADBaskanlik) November 2, 2022

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDİR?

Tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını sağlayacak.