AFAD Başkanı Yunus Sezer, geçtiğimiz günler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda deprem tatbikatı yapılacağını duyurmuştu. Konunun ardından binlerce kişi, tatbikatla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, Deprem tatbikatı bugün mü, ne zaman? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? GSB deprem tatbikatı saat kaçta?

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Çök-Kapan-Tutun adında ilk kez ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Deprem tatbikatı bugün mü, ne zaman? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? GSB deprem tatbikatı saat kaçta? İşte detayla haberimizde...

DEPREM TATBİKATI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama şu şekilde: "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz."

TÜRKİYE GENELİ DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da saat 18.57'de ilk kez bir ülke genelinde deprem tatbikatı yapacaklarını duyurmuştu.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek."

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye geneli deprem tatbikatı, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım Cumartesi günü, saat 18.57'de yapılacak. Deprem tatbikatı, geçtiğimiz yıl tüm okul ve üniversitelerde eş zamanlı yapılmıştı.