Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Binlerce vatandaşımızın hala enkaz altında kaldığı bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtalma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar ise Deprem stresi kalp krizine yol açar mı? Kalp krizi nasıl anlaşılır? Stres kalp damarlarını tıkar mı? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem stresi kalp krizine yol açar mı? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem faciasından sonra bölgede birçok bina yıkıldı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız ise uzun süre enkaz altında kaldı. Deprem bölgesine Türkiye'nin birçok noktasından yardımlar göndelerken bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Peki, Deprem stresi kalp krizine yol açar mı? Kalp krizi nasıl anlaşılır? Stres kalp damarlarını tıkar mı? Detaylar haberimizde...

DEPREM STRESİ KALP KRİZİNE YOL AÇAR MI?

Strese girildiğinde vücudun adrenalin gibi hormonları salgıladığını ifade eden Ulus, "Adrenalin salgılandığında kalp daha hızlı atarak vücudunuzdaki kan dolaşımınızı hızlandırır ve kan basıncı artar. Kalbin kendi için gerekli kan akışı sağlanamayabilir. Deprem gibi bir anda aşırı stres ve korku ile karşılaşan kişinin, önceden koroner arterlerinin tıkalı/daralmış olması halinde, kan, kalbe ve beyne ulaşmayabilir. Bu da kalp krizi veya inmeye yol açar. İfadelerini konuşmasında yer verdi.

KALP KRİZİ NASIL ANALŞILIR?

Prof. Dr. Ulus, kalp krizinin en belirgin özelliğinin göğüs ağrısı olduğunu vurgulayarak, ağrının göğsün ortasında baskı tarzında olabildiği gibi, sırtta, omuzda, boyunda ve karında da hissedilebileceğini aktardı. Kalp krizi geçiren hastalarda baskı tarzında ağrı ile terlemenin de olduğu ve bazen kusmanın eklendiğini de belirten Ulus, hastaların "çok şiddetli, sanki göğüs kafesi bir mengene ile sıkıştırılıyormuş gibi" bir ağrıyı tarif ettiklerine dikkat çekti.

STRES KALP DAMARLARINI TIKAR MI?

Amerikan Pittsburgh Üniversitesi'nden Prof.Kamarck'a göre, ayrıca, stres ortamında kan basıncının sık sık artması damar cidarlarını zedeliyor ve, stres hormonlarının da etkisiyle, damar tıkanıklığı riskini arttırıyor.

STRESTEN KALP AĞIR MI?

Koroner damarlarda zaten damar sertliği olan bireyler akut bir stresle karşılaştıklarında koroner damarların kasılması ve kan akımının azalması nedeni ile göğüs ağrısı yaşayabilirler.