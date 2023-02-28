Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tüm sorumluların cezalandırılacağını duyurmuştu. Bunun artıdan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen deprem soruşturmaları başladı. Vatandaşlar deprem soruşturmasında tutuklu sayısını merak ediyorlar. Peki, Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı ne kadar oldu? Deprem soruşturmasında hukuki süreç nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkiledi. Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sorumlu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar deprem soruşturmasında tutuklu sayısını merak ediyorlar. Peki, Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı ne kadar oldu? Deprem soruşturmasında hukuki süreç nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

DEPREM SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde, şüpheli sayısı 797, tutuklanan şahıs sayısı 203, adli kontrol kararı verilen 275 kişi olurken, 152 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 67 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu tespit edilen 5 kişi bulunurken, 19 şüphelinin de öldüğü belirlendi. İfadesi alınarak serbest bırakılanların sayısı 67 oldu.

RÖNESANS REZİDANS NEDEN YIKILDI?

Rönesans Rezidans 'ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, " Rönesans Rezidans 'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur." şeklinde ifade vermişti.

DEPREM SORUŞTURMASINDA HUKİKİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda çok sayıda tanık tutuklamaya devam ediyor. Akla gelen sorulardan birise özellikle çok eski olan binalar ile ilgili "zaman aşımı" endişesi. Konuyla ilgili açıklama Avukat Mehmet Genç tarafından yapıldı. Av Mehmet Gencin açıklaması şu şekilde:

"Zaman aşımı buradaki içtihatlara göre, Yargıtay'ın içtihatlarına göre fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren gerçekleşir. Yani bu da nedir? 6 Şubat'tan itibaren bu zaman aşımı uygulanabilir" ifadelerini kulandı. Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer unsur, yıkılan binanın yapıldığı dönemdeki deprem mevzuatı. Avukat Genç, "O dönemin mevzuatına göre binanın kolonları, betonları uygun işçilik kullanılmış mı bu da tespit edilmeli" vurgusu yaptı.

KIZILAY BAŞKANI İSTİFA EDECEK Mİ?

Sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet etti. Yükselen bu istifa çağrıları sonrası Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kınık, "Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği" sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" yanıtını verdi.