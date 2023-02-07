Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Birçok ilde elektirik ve telefon hatlarından ciddi hasarlar meydana geldi. Vatandaşlar deprem bölgesinde enerji hatlarının kesilip kesilmediğini merak ediyor. Peki, Deprem sonrası telefonlar neden çalışmaz? Deprem sonrası enerji hatları neden kesilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem olan iller neresi? 6-7 Şubat 2023 hangi illerde deprem oldu? Hangi 10 ilde deprem oldu? 11 ilin isimleri neler?

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen deprem sonrası birçok ilde enerji hatları hasar gördü. Deprem bölgesindetelefon ve elektrik hatlardaki kopmalar nedeniyle bölgede ulaşım oldukça zorlaştı. Vatandaşlar ise deprem sonrası telefon hatları nerden çalışmaz? Sorusunun yanıtını araştırıyor? Peki, Deprem sonrası telefonlar neden çalışmaz? Deprem sonrası enerji hatları neden kesilir? Detaylar haberimizde...

DEPREM SONRASI TELEFONLAR NEDEN ÇEKMEZ?

Deprem sonrasında telefonlar neden çekmiyor sorusunun temel yanıtı, yüklenme olduğu için diyebiliriz. Bu gibi durumlarda yapılacak en mantıklı şey bir wi-fi noktası bularak, WhatsApp ya da benzeri bir uygulama üzerinden iletişim kurmaya çalışmak olacaktır.

DEPREM BÖLGESİNDE ELEKTİRİK VAR MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deremin ardından yaptığı açıklamada "Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarında ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz iletim hattında kopma meydana geldi. Bu hat Maraş başta olmak üzere, Gaziantep, Hatay ve Kilis'e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. İllerimizde kesintiler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Bölgede iki gündür elektrik olmadığı ekiplerin deprem bölgesine elektriğin yeniden verilmesi adına hasar gören haltada yoğun şekilde onarım çalışmasını sürdürdüğü edinilen bilgiler arasında. Deprem bölgesine kısa sürede elektrik verilmesi bekleniliyor.