Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından konut piyasasında hareketlilik başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar deprem riski daha az olan bölgeleri araştırmaya başladı. Peki, Deprem sonrası konut fiyatları ne oldu, düştü mü, yükseldi mi? Ev fiyatları ne olur?

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Deprem sonrası konut fiyatları ne oldu? Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından konut piyasasında hareketlilik başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar deprem riski daha az olan bölgeleri araştırmaya başladı. Peki, Deprem sonrası konut fiyatları ne oldu, düştü mü, yükseldi mi? Ev fiyatları ne olur? Detaylar...

DEPREM SONRASI KONUT FİYATLARI NE OLDU?

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar deprem riskinin daha az olduğu bölgelerdeki konutlara talep gösteriyor. Başakşehir, Arnavutköy gibi ilçeler araştırılırken, 1999 yılı öncesi yapılan konutlara ilgi düştü. Riskli ilçelerde oturanlar evlerini satıp, daha az riskli bölgelere gitmek istiyor.

"EVLERİNİ SATIP DAHA AZ RİSKLİ BÖLGELERE GİTMEK İSTİYORLAR"

Kiralık dairelere talebin olduğunu ancak satılıklara talebin biraz daha azaldığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, "Vatandaşlar şu anda yeni binalara talep gösteriyor. Eskiden 1999 depremi öncesi olan konutlara ilgi varken şu an da ilgi azaldı. Vatandaşlar, İstanbul'un fay hattından uzak deprem riski daha az bölgelerine göç etmeye başladı. Daha riskli ilçelerde oturanlar evlerini satıp, daha az riskli bölgelere gitmek istiyor. Az da olsa şehir dışına gitmek isteyenler de oluyor" dedi.

"ESKİ DAİRELERDE FİYATLAR DÜŞECEK"

Eski binalara talebin olmadığını, fiyatların da sabit kaldığını belirten Başaran, "Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şu anda eski binalara ilgi azaldı. İlerleyen zamanlarda eski dairelerde fiyatlar düşecek" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR VE ARNAVUTKÖY'E İLGİ VAR"

Deprem riskinin daha az olduğu bölgelere talep olduğunu belirten Başaran, " Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy civarlarında daha çok talep var. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelenler de var ancak genellikle akrabalarının yanına gidiyorlar" dedi.