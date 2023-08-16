Deprem Sonrası Konteyner Evlere İlgi Artıyor

Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, Türkiye'nin her bölgesinden deprem sonrası konteyner evlere özel bir ilgi oluştuğunu, depremzedelerin memnuniyetlerini belirtmelerinin bu ilgiyi daha da artırdığını bildirdi.

Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, Türkiye'nin her bölgesinden deprem sonrası konteyner evlere özel bir ilgi oluştuğunu, depremzedelerin memnuniyetlerini belirtmelerinin bu ilgiyi daha da artırdığını bildirdi.

Karmod'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güvenli ikinci bir ev sahibi olmak isteyenlerin konteyner evleri tercih ettiğini belirtti.

Yüceer, Türkiye'nin her bölgesinden deprem sonrası konteyner evlere özel bir ilgi oluştuğunu aktardı.

Depremzedelerin konteyner evlerden memnun olduklarını belirtmelerinin bu ilgiyi daha da artırdığını vurgulayan Yüceer, "Yaşanan bu büyük afet ister istemez halkımızda endişelere neden oldu. Bundan hareketle yapı güvenliğiyle öne çıkan konteyner ev vatandaşlarımız için güvenilir bir liman olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Yüceer, konteyner ev fiyatlarının da diğer konut modellerine göre çok ekonomik oluşunun talebi ekstra artırdığına işaret ederek, "Bize gelen vatandaşlarımız şehirde yaşasalar bile köylerinde veya kırsal bölgelerde konteyner ev sahibi olmak istediklerini belirtiyor. İkinci evlerini bu dönemde yazlık olarak kullanıyorlar. Olası deprem riski durumunda da bu evlerle mağdur olmadan barınma sorununa hazır çözüm getirmeyi arzu ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"Oturuma hazır konseptiyle konteyner ev sahibi olmak çok kolay"

Karmod Genel Müdürü Yüceer, oturuma hazır üretimli konseptiyle konteyner ev sahibi olmanın çok kolay olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müstakil konut sahibi olmak isteyenler için 1+1 ve 2+1 planda konteyner ev modellerimiz bulunuyor. Bu modellerin her biri tesisat sistemlerine varana kadar yapıya özel projelendirilmiş vaziyette. Konutlarımızı hiç kaynak kullanmadan cıvata somun ve geçmeli sistemle üretiyoruz. Kapı ve çift camlı pencereleriyle elektrik ve su tesisat uygulamalarına varana kadar kalite kontrol sistemi altında tüm işçilikleri fabrikada tamamlıyoruz. Sevk edildiği yerde araçtan indirilerek önceden hazırlanmış zemin betonu üzerine konulduğunda oturuma hazır hale geliyor. Elektrik tesisatıyla birlikte atık ve sıhhi tesisatları bağlantıya hazır modeliyle merkezi şebeke entegrasyonu çok kolay."

Konteyner evin iklimlendirme kolaylığı ve enerji tasarrufuyla öne çıktığını vurgulayan Yüceer, duvar ve çatı panellerinin yalıtımlı sandviç panel sistemi kullanılarak üretildiğini, yapıya özel tam kapama sağlayan panel kapı ve çift camlı PVC pencerelerin de iklimlendirmeye kolaylık sağladığını aktardı.