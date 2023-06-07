Deprem sonrası Ege'de konut fiyatları yüzde 20 arttı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrası yaşanan göç nedeniyle Ege Bölgesi'nde konut kira ve satış fiyatlarında artış yaşandı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Depremden sonra insanlar panik halinde Türkiye'nin her yerine giderken, başta iklimi çok iyi olan, sıcak olan Ege'yi de tercih etti. Buna bağlı olarak konut piyasasında fiyatlar yüzde 20'nin üzerinde arttı" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen afet sonrasında, yaşanan göç nedeniyle Ege Bölgesi'nde konut kira ve satış fiyatlarında artış yaşandı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, deprem sonrasında fiyatların yüzde 20'nin üzerinde yükseldiğini ifade etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından yaşanan göçle Ege Bölgesi'ndeki konut piyasasının hareketlendiğini ifade eden Akgün, "11 ili kapsayan 13 buçuk milyonun etkilendiği deprem sonrasında insanlar panik halinde Türkiye'nin her yerine giderken, başta iklimi çok iyi olan, sıcak olan Ege'yi de tercih ettiler. Göçle beraber piyasa yükselmeye başladı. Depremden sonra İzmir'de konut piyasasına bakıldığında fiyatlar yüzde 20'nin üzerinde arttı. Bu arz- talep meselesiydi. Aynı zamanda depremle beraber ikinci el konutlarda bir çakılma söz konusu oldu. Talep görmemeye başladı. Depreme dayanıklı sıfır konutlara talep arttı" ifadelerini kullandı.

'YÜKSELEN FİYATLAR NEDENİYLE GERİ DÖNDÜLER'

Ege Bölgesi'nde özellikle vatandaşların tek katlı veya iki katlı müstakil evleri tercih ettiklerini söyleyen Akgün, "Ancak maalesef konut bulmakta zorlanıyoruz. Bu da otomatik olarak kiralık konutlardaki fiyatları etkiledi. Kiralık konutlarda 8-9 bin TL olan dairelerin 15-20 bin TL'ye çıktığını gördük. 10 bin TL olan konutlar da 20-25 bin TL'ye yükseldi. Hükümetin politikalarında kira fiyatlarının düşürülmesi ile ilgili yeni kanunlar ve kararlar da gündeme geliyor. Piyasada deprem sonrası İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde çok ciddi bir fiyat artışı yaşandı. İnsanların birçoğu da bu yüzden 'İzmir'de hayat pahalı' diyerek tekrar deprem bölgesine gitmek zorunda kaldı. Birinci derecede metropol alanda yaşamayı düşünenler hayal kırıklığına uğradı. Metropol alanda kiralık daire bulamayınca sayfiye bölgelere yönelmeye başladılar. Tatilin gelmesiyle birlikte fiyatlar artınca depremzedelerin çoğu deprem bölgesine dönmeye başladı. Hısım, akraba, çevrelerindeki yakın insanların yanına yerleşenler de oldu. Birlikte ev kiralayan depremzedeler de oldu" diye konuştu. Öte yandan Akgün, depremzedelerin özellikle İzmir'in merkez noktalarından ziyade Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Çiğli, Torbalı, Kemalpaşa bölgelerine ilgi gösterdiğini, bu bölgeler ile İzmir'in merkez ilçeleri arasında fiyat farkı olduğunu belirtti.(DHA)