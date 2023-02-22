Deniz suyu seviyesi birçok faktör tarafından etkilenerek çekilme veya yükselme gösterebilir. Kimi zaman mevsimsel değişimler su seviyesinin çekilmesine sebep olurken kimi zaman ise doğal afetler bu olaya neden olabiliyor. Vatandaşlar deniz çekilmesi olayının detaylarını araştırıyorlar. Peki, Deprem sonrası deniz seviyesi neden yükselir? Deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi ne anlama gelir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından birçok kentte deniz çekilmesi olayları yaşanmıştı olayların ardından vatandaşlar tarafından deniz çekilmesi olayları araştırılıyor. Peki, Deprem sonrası deniz seviyesi neden yükselir? Deniz seviyesinin bir metre yükselmesi ne anlama gelir? Deniz suyu seviyesi neye göre berelenir? Deniz seviyesi neden değişir? Detaylar haberimizde...

DEPREM SONRASI DENİZ SEVİYESİ NEDEN YÜKSELİR?

Depremden sonra açık denizlerde ve okyanuslarda tsunami meydana gelebilir. Ülkemizin denizleri ise iç deniz olduğu için tsunami oluşma ihtimali yoktur.

Ülkemizdeki depremlerden sonra deniz yükselmesi yaşanabilir. Deniz yükselmesinin sebebi ise depremin sebep olduğu kırılmalardır. Deprem, deniz tabanının bir kısmının yükselmesine sebep olur. Deniz suyunun sıkıştırıla bilirliği ise oldukça azdır. Bu yüzden deniz seviyesi yükselir, yani deniz 'taşar. Bu durumun doğal sonucu olarak bölgede tsunami görülebilir. Ülkemizin okyanusa kıyısı bulunmamaktadır. Tsunami daha çok okyanusa kıyısı olan ülkelerde görülmektedir. Lakin ülkemizde de en son İzmir depremi sonrasında meydana geldiği bilinmektedir.

DENİZ SEVİYESİ NEDEN DEĞİŞİR?

Anlık deniz seviyesi, çeşitli zaman ve mekan ölçeklerinde oldukça değişkendir. Çünkü deniz gelgitleri, rüzgar, atmosferik basınç, yerel yerçekimi farklılıkları, sıcaklık, tuzluluk vb. etkenler deniz seviyesini sürekli değiştirir.

DENİZ SEVİYESİNİN BİR METRE YÜKSELMESİ NE ANLAMA GELİR?

Deniz seviyesinin 1 metrelik yükselmesi sonucu 108 milyon kişiyi, 6 metrelik bir yükselme ise 431 milyon kişiyi yaşam alanından edecektir. Bir çalışmaya göre 2.3 metrelik deniz seviyesi yükselmesi, Dünya popülasyonunun %2.2'sini, 11.5 metrelik bir yükselme ise popülasyonun %10.5'ini etkileyecektir.

DENİZ SUYU SEVİYESİ NEYE GÖRE BERİLENİR?

Herhangi bir yılda deniz kenarındaki atmosfer basıncı genellikle 980-1030 mbar arasında değişir. Buna göre, 1013 mbar olan standart atmosfer değerine göre deniz seviyesi değeri, +0.33 m ile – 0.17 m arasında bir değişim gösterir.