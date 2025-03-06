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DEPREM SON DAKİKA: 6 Mart Perşembe bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

DEPREM SON DAKİKA: 6 Mart Perşembe bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölge halkında endişeye yol açmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık olarak izleyerek kamuoyuyla paylaşmaktadır. Peki, 6 Mart 2025 Perşembe günü deprem oldu mu? İşte güncel deprem verileri ve detaylar...

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde art arda meydana gelen depremler, bölge halkında endişe yaratmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, 6 Mart 2025 Perşembe günü Ege Denizi'nde deprem oldu mu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM SON DAKİKA: 6 Mart Perşembe bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Bugün deprem mi oldu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM SON DAKİKA: 6 Mart Perşembe bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Deprem mi oldu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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