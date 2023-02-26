Açılımı Doğal Afet Sigortalar Kurumu olan ve DASK olarak bilinen deprem sigortasını yapılması ülkemizde zorunlu olarak bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar deprem sigortasının ne olduğunu ve neleri kapsadığını merak ediyor. Peki, Deprem sigortası nedir, ne işe yalar? Deprem sigortası ücretleri ne kadar? Konut ve iş yeri DASK ücretleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken ve her yıl yenilenen DASK özellikle son depremlerden sonra daha da merak edilir oldu. DASK için ödenmesi gereken ücret vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Deprem sigortası nedir, ne işe yalar? Deprem sigortası ücretleri ne kadar? Konut ve iş yeri DASK ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

DEPREM SİGORTASI NEDİR, NE İŞE YARAL?

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

DEPREM SİGORTASI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Dask sigorta bedeli hesaplanırken meskenin metrekaresi için bir bedel belirlenir. Betonarme yapılar için metrekare bedeli 3.016 TL, diğer yapı tarzları için 2.080 TL olarak resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu metrekare bedellerine göre Dask hesaplaması yapılır.

KONUT, İŞ YERİ DASK FİYATI NE KADAR?

Devletin zorunlu kıldığı DASK sigortası deprem sonucu oluşan yangın, patlama ve yer kaymasının yalnızca binada meydana getirdiği hasarları kapsıyor. Bölgeye göre farklılık gösteren DASK ücreti için metrekare bedeli belirlenirken, betonarme yapılar için 3.016 TL, diğer yapılar için 2.080 TL olarak hesaplanıyor