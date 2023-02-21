Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından depremler bölgede endişe ve korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem şiddeti ve büyüklüğü arasındaki farkı ve deprem bölgesindeki son durumu merak ediyor. Peki, Deprem şiddeti ve büyüklüğü arasında fark nedir? Hatay depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hatay depremi nerelerde hissedildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hatay'ın Samandağ ilçesi, dün saat 20.04'te 6.4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'taki depremde oldukça hasar alan kentte yeni yıkımlar görülürken 3 dakika sonra 5.8 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. Depremler bölgede endişe ve korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem şiddeti ve büyüklüğü arasındaki farkı ve deprem bölgesindeki son durumu merak ediyor. Peki, Deprem şiddeti ve büyüklüğü arasında fark nedir? Hatay depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hatay depremi nerelerde hissedildi? Detaylar haberimizde...

DEPREMİN ŞİDDETİ VE BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Depremin büyüklüğü, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklüğü, ölçümün nerede yapıldığına bağlı olarak değişmez. Depremin şiddeti ise depremin yeryüzünün belirli bir noktasında sebep olduğu sallanmanın gücünü ifade eder.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NEYE DENİR?

Depremin büyüklüğü; deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletlerinden Prof. C. Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan "Magnitüd" tanımlanmıştır.

HATAY DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bazı hasarlı binaların yıkıldığı kenti vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 18'i ağır 294 kişi yaralandı

HATAY DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Hatay'da saat 20.04'te 6.4, büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra, 20.07'de bu kez 5.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Art arda yaşanan sarsıntılar, Suriye, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.