Deprem saatinde vatandaşlar 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendiler
Kahramanmaraş'ta merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Ebrar Sitesi'nde yapılan anmada vatandaşlar sela ve dua ile ölenleri anıldı.
Deprem saatinde vatandaşlar "Sesimi duyan var mı?" diye seslendiler
Kahramanmaraş'ta ölen vatandaşlar sela ve dua ile anıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Ebrar Sitesi'nin önünde anma yapıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden 11 ilde yüzbinlerce insan etkilenmişti. Depremde simge yerlerde olan Ebrar Sitesi'nde dua edilip camilerden selalar okundu. Anma yerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Sesimi duyan var mı?" bağırıldı.