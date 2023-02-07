Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 şehirde büyük yıkım oluştu. Ağır hasar alan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeden gelen fotoğraflar yürek burkuyor. Peki, Deprem saat kaç oldu? Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem olduğunda saat kaçtı?

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Deprem saat kaç oldu? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 şehirde büyük yıkım oluştu. Ağır hasar alan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeden gelen fotoğraflar yürek burkuyor. Peki, Deprem saat kaç oldu? Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem olduğunda saat kaçtı? İşte detaylar...

DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, enkaz altından yürek burkan fotoğraflar geliyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın enkazından çıkarılan saatin ilk depremin yaşandığı 04.17'de durduğu görüldü.

SAAT 04.17'DE DURMUŞ

Ekipler Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, Pazarcık merkezli ilk depremin yaşandığı 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

6 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU

Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışma gerçekleştiriyor.