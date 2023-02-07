Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi şiddetli bir depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabah 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremler sonrası hangi şehirlerde deprem riski var ve deprem riski olan yerler nereler merak edildi.

AFAD'ın açıkladığına göre Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başta Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa ve Hatay olmak üzere deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, Deprem riski olan yerler nereler? Hangi şehirlerde deprem riski var?

DEPREM RİSKİ OLAN YERLER NERELER?

İndyturk'e konuşan Jeoloji mühendis Prof. Şener Üşümezsoy ülkemizin deprem iklimi hakkında açıklamalar yaptı.

Prof. Üşümezsoy deprem konusunda riskli şu üç noktaya dikkati çekti:

1- Doğu Anadolu fayının batı kesimi. Malatya ve Adıyaman'a giden bölüm riskli.

2- Ardahan'a doğru giden yerde risk var.

3- Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu fayında risk bulunuyor.