Türkiye'nin Kuzeybatısında meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından deprem birçok ilde depremden etkilendi. Birçok kişi ise hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Binaların, işyerlerinin ya da aklınıza gelecek her türlü yapıların depreme dayanıklılığını ölçen deprem risk analizi gündem'deki yerini aldı. Peki, Deprem risk analizi nedir? Deprem risk analizi nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bu sabah deprem oldu mu? 10 Şubat en son nerede deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgede birçok vatandaşımız hayatını kaybetti birçok vatandaşımız ise göcük altonda kaldı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtalma faaliyetleri devam ederken Binaların, işyerlerinin ya da aklınıza gelecek her türlü yapıların depreme dayanıklılığını ölçen deprem risk analizi gündem'deki yerini aldı. Vatandaşlar Deprem risk analizlerinin ne olduğunu ve deprem risk analizinin nasıl yapıldığını araştırmaya koyuldu. Peki, Deprem risk analizi nedir? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Deprem analizi hangi binalarda yer alır? Deprem analizi kimler tarafından yapılır? Detaylar haberimizde...

DEPREM RİSİK ANALİZİ NEDİR?

Deprem risk analizi herhangi bir yapının dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu ölçüm analiz testi sayesinde binanızın hasar oranını, dayanıklılığını ve güvenirliliğini öğrenebilirsiniz. Firmamız yapılan risk analiz ölçüm testine göre sizler için bir rapor hazırlar. Bu rapor, deprem risk analiz raporudur. Bu raporda deprem yahut herhangi bir olası afete karşı yapınızın uygunluğunu ve güvenilirliğini ortaya koyulmuş olur.

DEPREM RİSK ANALİZİ KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?

Eğer çok daha fazla endişesi varsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılabilir. İki çeşit tespit çalışması var. Bunlardan ilki hasar tespit çalışması. Hasar tespiti DASK tarafından yapılan ve özellikle deprem kaynaklı hasarların incelenmesidir.

DEPREM RİSK ANALİZİ HANGİ BİNALARADA YER ALIR?

Deprem risk analizi bütün binalara yapılabilir. Fakat öncelikli olarak deprem yönetmeliğinden önce yapılmış, su alan, yalıtımı olmayan veya güven vermeyen binaların yaptırılması öncelik taşır. Çıkan sonuca göre bina kentsel dönüşüme girmelidir.

DEPREM RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Deprem risk analizi binanızın, işyerinizin, her türlü ve her amaçla kullanılan yapıların deprem ve olası afetlere karşı dayanaklı olup olmadığını belirleyen testtir. Risk analizi binaların deprem ve olası herhangi bir afete karşı ne kadar dayanabileceğini yani dayanıklılığı ölçen, test eden bir ölçümdür. Deprem analizi testinin sonrasında binanıza ait bir deprem risk raporu ya da bir diğer adıyla bina risk raporunuz hazırlanır. Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan testler sonucu hazırlanan rapor, hak sahiplerine sunularak binalarının deprem güvenliği hakkında bilgilendirme yapılır.