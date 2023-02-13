Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler için ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Deprem ortak yayının hangi kanallarda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Deprem ortak yayını nedir? Türkiye Tek Yürek hangi kanallarda yayınlanacak? Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta?

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Televizyon Yayıncıları Derneği de depremden etkilenen illerimiz için yardım gecesi düzenleyecek. Türkiye Tek Yürek yardım gecesinin hangi kanallarda gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, Deprem ortak yayını nedir? Türkiye Tek Yürek hangi kanallarda yayınlanacak? Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta?

DEPREM ORTAK YAYINI NEDİR, HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" denildi. Yapılan çağrıya STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7'den olumlu yanıt geldi. Kanalların katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.