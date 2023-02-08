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Deprem ortak yayını ne zaman, hangi kanallar katılacak? Deprem yardımı ortak yayın yapılacak mı, ne zaman olacak?

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Deprem ortak yayını ne zaman, hangi kanallar katılacak? Deprem yardımı ortak yayın yapılacak mı, ne zaman olacak?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşanan depremin ardından özel TV kanalları deprem yardım yayını yapmaya hazırlanıyor. Deprem ortak yayını ne zaman, hangi kanallar katılacak? Deprem yardımı ortak yayın yapılacak mı, ne zaman olacak?

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Deprem ortak yayını olacak mı? Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşanan depremin ardından özel TV kanalları deprem yardım yayını yapmaya hazırlanıyor. Deprem ortak yayını ne zaman, hangi kanallar katılacak? Deprem yardımı ortak yayın yapılacak mı, ne zaman olacak? Detaylar...

DEPREM YARDIM YAYINI YAPILACAK MI?

Show TV ve Star TV'nin deprem yardımı yayını planına diğer özel kanallar da katılıyor. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre Star TV, Show TV, FOX, ATV ve Kanal D kanalları önümüzdeki günlerde ünlü isimler ile deprem özel ortak yayını yapacaklar. Bu yayınlara TRT'nin katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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