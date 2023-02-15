Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Ortak yayın an itibariyle başladı. Deprem ortak yayını canlı izlemek isteyenler, Deprem ortak yayın canlı izle! 15 Şubat Çarşamba 2023 Türkiye Tek Yürek ortak yayını canlı izle! ATV, Show, Fox, TV8, Star, Kanal D, TRT canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, ortak yayın nereden izlenir, HD izleme linki var mı? İşte detaylar...

Nihat Hatipoğlu, depremzedeler için 200 Bin TL bağışta bulundu

Ortak yayın canlı izleme linki araştırılıyor. Ortak yayının başlamasıyla birlikte canlı izleme linki merak edildi. Deprem ortak yayın canlı izle! 15 Şubat Çarşamba 2023 Türkiye Tek Yürek ortak yayını canlı izle! ATV, Show, Fox, TV8, Star, Kanal D, TRT canlı izle! Peki, Deprem ortak yayın nereden izlenir? Deprem ortak hangi kanallardadır? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

DEPREM ORTAK YAYINI HANGİ KANALDA?

Ortak yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.

DEPREM ORTAK YAYINI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Deprem ortak yayını başta ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 olmak üzere birçok kanalda HD olarak canlı şekilde verilmektedir. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.

ORTAK YAYINDA DİZİ OYUNCULARI VAR MI?

Ortak yayında birçok dizi oyuncusu yer almaktadır.

Ortak yayında yer alan bazı oyuncular:

Murat Yıldırım

Deniz Baysal

Burak Özçivit

Esra Erol

Müge Anlı

ve daha birçok ismin ortak yayına katıldığı görüldü.