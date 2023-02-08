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Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Deprem önceden nasıl hissedilir? Deprem tespit edilebilir mi?

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Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Deprem önceden nasıl hissedilir? Deprem tespit edilebilir mi?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Peki, Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Deprem önceden nasıl hissedilir? Deprem tespit edilebilir mi? İşte detaylar....

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeniden bir depremin meydana geleceği iddiaların gündeme gelmesinin ardından AFAD resmi bir açıklama yayınladı. Peki, Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Deprem önceden nasıl hissedilir? Deprem tespit edilebilir mi? Detaylar haberimizde...

DEPREM ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Depremin önceden tahmin edilebileceği iddiaları gündeme gelmesinin ardından AFAD resmi bir açıklama yayınladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Deprem önceden nasıl hissedilir? Deprem tespit edilebilir mi?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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