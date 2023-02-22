Kahramanmaraş'taki depremin yaraları hala tazeyken dün Hatay'da yaşanan iki büyük deprem herkesi sokaklara döktü. Deprem olursa İstanbul'da deniz yükselir mi? Sorusu da merak edilenler arasında yer aldı ve Deprem olursa İstanbul'da deniz yükselir mi? Sorusu ile arama motorlarında araştırıldı. Peki, Deprem olursa İstanbul'da deniz yükselir mi? İstanbul'da denizin yükselme ihtimali var mı? Celal Şengör açıkladı!

Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem olursa İstanbul'da deniz yükselir mi? 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. Deprem olursa İstanbul'da deniz yükselir mi? sorusu da merak edilmeye başlandı. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Peki, Deprem olursa İstanbul'da deniz yükselir mi? İstanbul'da denizin yükselme ihtimali var mı? Celal Şengör açıkladı!

DEPREM OLURSA İSTANBUL'DA DENİZ YÜKSELİR Mİ?

Açıklamasının devamında ellerindeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşündüklerini ifade eden Şengör, "Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Topkapı Sarayı da çok tehlikeli bir yerde, İstanbul'da deniz seviyesinin yükselme ihtimali de var" dedi.