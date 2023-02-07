Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Deprem olan iller nerelerdir merak ediliyor. Peki, Deprem olan iller neresi? 6-7 Şubat 2023 hangi illerde deprem oldu? Hangi 10 ilde deprem oldu? 11 ilin isimleri neler? Hangi 10 ilde deprem var? İşte deprem olan şehirler listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549'a yükseldi. Yaralı sayımız 22 bin 168." dedi. Peki, Deprem olan iller neresi? 6-7 Şubat 2023 hangi illerde deprem oldu? Hangi 10 ilde deprem oldu? 11 ilin isimleri neler? İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

Deprem olan 10 il:

Kahramanmaraş (Merkez üssü)

Kilis

Diyarbakır

Adana

Osmaniye

Şanlıurfa

Adıyaman

Gaziantep

Malatya

Hatay

HANGİ İLDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU? (SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT)

Kahramanmaraş : 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Bu deprem birçok şehirde hissedildi.

Hatay : Dünkü depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. En son 7 Şubat saat 16:56'da Reyhanlı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep : Dünkü depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. En son 7 Şubat saat 17:03'de İslahiye'de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman : Dünkü depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. En son 7 Şubat saat 16:17'de Tut'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya : Dünkü depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. En son 7 Şubat saat 15:43'de Akçadağ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye : Dünkü depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. En son 7 Şubat saat 15:30'da Bahçe'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMDE KAÇ VATNADAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, KAÇ YARALI VAR?

Depreme ilişkin son bilgileri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 549'a yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 yaralımız var. 8 binden fazla kişi kurtarıldı. Uzmanlar deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor. 53 bin 317 kurtarma görevlisi görevlendirildi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketimizin yaşandığı her ilde ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik." dedi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında "En büyük tesellimiz şu ana kadar 5 bin 725 vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketin milletçe çektiğimiz acısına hürmeten, dünden başlayarak, önümüzdeki Pazar gününe kadar, bir hafta süreyle milli yas ilan ettik." dedi.