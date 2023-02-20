Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Peki, Deprem nerelerde hissedildi, nerelerde oldu? Hatay depremi nerelerde hissedildi?

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Hatay depremi nerelerde hissedildi? Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Peki, Deprem nerelerde hissedildi, nerelerde oldu? Hatay depremi nerelerde hissedildi? Detaylar...

HATAY DEPREMİ NERELERDE OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bazı binaların yıkıldığı söylenirken, bölgede en büyüğü 5.2 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşiyor. Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.

HATAY 6.4 İLE SALLANDI

Depremin şokunu atlatamayan Hatay bir kez daha sallandı. AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

HATAY BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor. Samandağ ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

İki büyük depremin etkisinden kurtulamayan Hatay'da vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin çok şiddetli olduğunu belirten vatandaşlar, hızla kaldıkları yerden çıktı.