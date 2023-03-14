Deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Şimdi deprem mi oldu, deprem merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan peş peşe depremlerin ardından bir haber de Akdeniz'den geldi. Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem nerede oldu? Şimdi deprem mi oldu, deprem merkez üssü neresi?

Deprem nerede oldu? Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan peş peşe depremlerin ardından bir haber de Akdeniz'den geldi. Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem nerede oldu? Şimdi deprem mi oldu, deprem merkez üssü neresi? Detaylar...

DEPREM NEREDE OLDU?

Akdeniz'de saat 19.35'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

YERİN 4.22 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD, saat 19.35'te meydana gelen depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarındaki depremin merkez üssünü Yunanistan olarak duyurdu. Kandilli, 20.1 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğunu belirtti.