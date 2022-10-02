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Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Geçtiğimiz saatler içerisinde birçok vatandaş tarafından internet üzerinde Deprem nerede oldu? ve Deprem mi oldu? Soruları araştırılmaya başlandı. İnsanlar Deprem nerede oldu? Ve Deprem mi oldu? Sorularını merak ediyor. Birçok kişi İnternet üzerinde sosyal medya platformlarında deprem olduğuna dair bilgiler vermeye başladı. Peki, Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Ege bölgesindeki illerde hissedilmekte olan sallantılar ile birlikte Ege bölgesinde yaşamakta olan vatandaşlar Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Ve Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Gibi soruları araştırmaya başladı. İnternet üzerinde en çok aratılan sorular ise Muğla'da deprem mi oldu? Denizli'de deprem mi oldu? Soruları oldu. Peki, Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanan verilere göre bugün saat 13:58 civarlarında Otmanlar-Köyceğiz Muğla civarında deprem olduğu bilgileri sağlandı.

Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Otmanlar-Köyceğiz/Muğla konumunda gerçekleştiği tahmin edilen depremin büyüklüğü ise Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanan verilere göre 4.6 olarak biliniyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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