Malatya peş peşe 2 depremle sarsıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilk deprem saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Yaklaşık 3 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Deprem birçok ilde hissedildi. Peki, Deprem nerelerde oldu? Bugünkü deprem hangi illerde hissedildi, kaç şiddetinde oldu?

Deprem nerede oldu? Bugünkü deprem hangi illerde hissedildi, kaç şiddetinde oldu?

Deprem nerede oldu? Malatya peş peşe 2 depremle sarsıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilk deprem saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Yaklaşık 3 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Deprem birçok ilde hissedildi. Peki, Deprem nerelerde oldu? Bugünkü deprem hangi illerde hissedildi, kaç şiddetinde oldu? Detaylar!

DEPREM NEREDE OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2 büyük deprem meydana geldi. Saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen ilk depremden 3 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı. Bölgede tarama çalışmaları devam ediyor.

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

3 DAKİKA SONRA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

5,2'lik depremin ardından yaklaşık 3 dakika sonra saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı açıklamada şu anda olumsuz durum ihbarı almadıklarını belirtti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, yıkım ve can kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

"AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"

Vali Yazıcı, "Ağır hasarlı binalardan herkes uzak dursun. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız sakin olsun." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya ili Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz bir durumun olmadığını saha taramasının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.' denildi.