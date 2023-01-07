Meydana gelen sarsıntılar nedeniyle depremin kaynağını merak eden vatandaşlar, Deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Sorularına yanıt arıyor. Depreme ilişkin en çok araştırılan sorular ise Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Soruları oluyor. Peki, Deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 7 Ocak 2023 Deprem büyüklüğü ne kadar?

Deprem nerede oldu? Sorusu, depreme ilişkin en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. 7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar internet üzerinde Deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Sorularına yanıt aramakta. Peki, Deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 7 Ocak 2023 Deprem büyüklüğü ne kadar?

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD tarafından sağlanmakta olan verilere göre, 7 Ocak 2023 tarihinde Midilli Adası (Ege Denizi) merkezli olmak üzere 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden hissedildi ve paniğe sebep oldu.

4.8 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.